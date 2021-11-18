أمطار في العراق تستمر لثلاثة أيام بدءا من السبت المقبل

2021/11/18 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة النقل / الهيئة العامة

الانواء الجوبة والرصد الزلزالي، قسم

التنبؤ الجوي، اليوم الخميس، التقرير

الخاص بالحالة الجوية في عموم البلاد

خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي، حيدر حبي

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