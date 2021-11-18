اجتماع جديد بين برهم صالح وبلاسخارت حول أزمة نتائج الانتخابات

2021/11/18 | 19:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاجتماع إلى حسم ملف نتائج الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة

الترا عراق - فريق التحرير

شهدت العاصمة بغداد، الخميس، اجتماعًا جديدًا بين رئيس الجمهورية برهم صالح وممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت حول أزمة نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "برهم صالح استقبل في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأوضح البيان، أنّ "اللقاء شهد التأكيد على حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره، وتمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية، إلى جانب بحث ملف الانتخابات والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية، وحسمها وفق السياقات القضائية والمهنية وبشفافية عالية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتُمهّد لتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين".

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