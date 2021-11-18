2021/11/18 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المرشح الفائز عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن"، الخميس، إنه يمتلك أدلة وفيديوهات تثبت إدانة محافظ صلاح الدين عمار الجبر بالفساد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر الجبوري خلال حوار مع الزميل "سيف علي"، عبر "الشرقية"، تابعه "ناس"، (18 تشرين الثاني 2021)، أن "المحافظ الحالي لصلاح الدين متورط بإخفاء مبالغ موازنة المحافظة".

وأضاف أن "الرقابة ستكون شديدة على المحافظ سواء التحق بعضوية مجلس النواب التي فاز في الانتخابات بموجبها، أو بقي بمنصبه".

وتابع أن "محافظ صلاح الدين يحارب الموظفين، ولا يمتلك حالياً علاقات بالنواب الفائزين عن المحافظة".

وأبدى ابو مازن استغرابه مما قال إنه "اختفاء للمشاريع، دون تصريح أو موقف من المحافظ".

وختم بالقول إن "هناك تعاونا من قبل المالية مع المحافظ فيما يخص اختفاء التخصيصات"، مستدركاً "لدينا ملفات كثيرة، وفيديوهات تثبت أنه يتقاضى نسبة من المقاولين كجزء من الرشوة، وهذه الأمور ستودي به إلى السجن وغلى (ابو زعبل) بالتحديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصيره بـ’أبو زعبل’.. ’أبو مازن’ يفتح النار على محافظ صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصيره بـ’أبو زعبل’.. ’أبو مازن’ يفتح النار على محافظ صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).