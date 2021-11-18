وزارة النقل: وصول أول طائرة تقل 430 عراقيا إلى مطار أربيل الدولي

2021/11/18 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل وصول طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا لمطار أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن الطائرة التي تقل العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت إلى مطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، تسجيل 571 عراقياً يتواجدون على الحدود البيلاروسية – البولندية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، أن 430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي أقلعت اليوم، وبين أن فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين.

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