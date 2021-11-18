2021/11/18 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت خدمات الإنترنت عبر شركات الاتصالات في السودان، بعد أيام مستمرة من الانقطاع، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) عن مصادر مطلعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام من التظاهرات.. والشرطة تنفي قتل المحتجين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام من التظاهرات.. والشرطة تنفي قتل المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).