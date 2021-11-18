بيان أميركي أوروبي خليجي مشترك حول المفاوضات النووية

2021/11/18 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى المدراء السياسيون لمجموعة الثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) والمبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، مشاورات، الخميس، في الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

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