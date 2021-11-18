المسابقات تكشف عن مواعيد الجولة العاشرة لممتاز الكرة

2021/11/18 | 19:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم عن موعد انطلاق منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري الممتاز، بينما أصدرت لجنة الانضباط قائمة ضمت أسماء سبعة لاعبين سيغيبون اضطراريا عن هذه الجولة بداعي الحرمان.

وسيكون السبت المقبل موعدا لانطلاق الجولة باقامة ست مباريات، أبرزها تلك التي تجمع المتصدر الشرطة وضيفه فريق القاسم في ملعب كربلاء الدولي، ويطمح القيثارة الى حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في ريادة الترتيب، بينما يأمل فريق القاسم الخروج بنتيجة ايجابية تبعده عن مناطق الخطر.

وسيكون ملعب كربلاء الدولي أيضا مسرحا للمواجهة المرتقبة بين نفط الوسط والطلبة، ويقدم كلا الفريقين مستويات متميزة وسيحاولان الاستمرار سعيا للبقاء ضمن دائرة التنافس.



ويستقبل النفط الجريح في ملعبه الكهرباء، ويدرك الفريق المضيف أهمية انتزاع الفوز لتحسين موقعه في سلم الترتيب، وهو نفس طموح الكهرباء الذي يتساوى مع النفط بعدد النقاط «11 نقطة» لكل منهما.



ويشهد ملعب الكرخ مواجهة أصحاب الأرض ونوروز، في مباراة تبدو صعبة نسبيا على الفريق الضيف.

ويحل النجف صاحب العروض والنتائج المتميزة في الآونة الأخيرة ضيفا ثقيلا على الصناعة.

ويستقبل ملعب الكوت الأولمبي لقاء الميناء ونفط ميسان.

أما في مباريات يوم الأحد المقبل، فيلتقي بها بطل النسخة الماضية القوة الجوية والديوانية في ملعب كربلاء، وستكون مواجهة نفط البصرة والزوراء التي يضيفها ملعب الكوت حافلة بالاثارة عطفا على ما يقدمه الفريقان من مستويات ثابثة في الموسم الحالي، وسيستقبل زاخو جاره أربيل وعينه على النقاط الثلاث، بينما يستضيف أمانة بغداد في ملعبه سامراء الوافد حديثا إلى دوري الأضواء.

على صعيد متصل سيغيب سبعة لاعبين عن فرقهم في هذه الجولة، وهم كل من مظهر أحمد عبد الله وماجد جواد «الصناعة» وكايكي أوليفر وأمجد وليد «زاخو» وحسام جاد الله «النفط» وأحمد خالد «الميناء» وعلي خالد عبد السجاد «الكهرباء».

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