رومانيا.. مقتل واصابة 8 أشخاص بانفجار في مصنع للأسلحة

2021/11/18 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رومانية بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بانفجار في مصنع للأسلحة في إحدى البلدات جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الرومانية أن الانفجار وقع بعد ظهر الخميس ببلدة بابيني بمقاطعة فالتشيا جنوبي البلاد، ونجم عن لغم مضاد للأفراد.

وأضافت أن الضحايا كانوا ثلاثة رجال وامرأة.

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