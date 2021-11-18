2021/11/18 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على أربعة أشخاص بعد اعتدائهم على كوادر أمانة بغداد خلال حملة لرفع التجاوزات شرقي العاصمة.وذكرت الخلية في بيان تلقاه ” المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 اشخاص اعتدوا على موظفي امانة بغداد خلال رفع التجاوزات المركز الخبري الوطني.

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