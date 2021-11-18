2021/11/18 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شاركت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، في المجلس الوزاري العربي للمياه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، شارك مع الوفد المرافق له في الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه".

وبينت أن "الاجتماع اقيم صباح هذا اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة لمناقشة القرارات الصادرة عن أجتماع اللجنة الفنية العلمية الأستشارية والمكتب التنفيذي للمجلس التي عقدت اجتماعاتها للفترة من 14-16/تشرين الثاني /2021 والمصادقة عليها من قبل الوزراء الحاضرين".

‏وأكدت أن "من ضمنها البنود التي تخص العراق للحفاظ على حقوقه المائية وتقديم الدعم لتنمية الأهوار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتنمية الاهوار.. العراق يشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتنمية الاهوار.. العراق يشارك في المجلس الوزاري العربي للمياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).