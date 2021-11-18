لملاحقة 20 هدفا لداعش.. الحشد: عززنا الطوق الأمني لـ50 قرية في ديالى

2021/11/18 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تعزيز الطوق الامني لأكثر من 50 قرية محررة من خلال عمليات استهدفت 20 هدفا لخلايا داعش في محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم محور الحشد في ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مفارز قتالية من 6 الوية للحشد الشعبي نفذت عمليات تمشيط متداخلة في 20 منطقة في ان واحد ضمن قاطعي ريف خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) وريف العظيم(90كم شمال بعقوبة) لتعقب نحو 20 هدفا لخلايا داعش في مناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس".

واضاف الحسيني، ان "العمليات المتداخلة هي ستراتيجية معتمدة من قبل الحشد الشعبي لتطويق خلايا داعش وشل حركتها"، مبينا انها "جاءت لتامين الطوق الامني حول أكثر من 50 قرية محررة في ان واحد ومنع حصول اي هجمات او حالات تسلل لاستهداف نقاط المرابطة لمحيطة بها".

واشار الى ان "العمليات اسفرت عن ضبط وتدمير مضافات وتفكيك عبوات ناسفة وتامين طرق زراعية تزيد مساحتها عن 30كم بعد جهود استثنائية للهندسة العسكرية".

وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت، صباح اليوم، انطلاق عملية عسكرية في قاطعي ريف خانقين والعظيم ضمن محاور زور نهر الوند وقراه وحاوي العظيم.

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