وفد منتخب شباب الكويت يصل الى البصرة للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية

2021/11/18 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل عصر اليوم وفد منتخب الشباب الكويتي إلى البصرة للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي في البصرة وأربيل./انتهى9

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