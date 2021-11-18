2021/11/18 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن إقليم كردستان عن اعتقال 10 من مهربي المهاجرين.وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في تصريح صحفي: لدينا اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية والسفارة العراقية في روسيا لاعادة الباقين.واوضح عادل: ان حكومة الاقليم ترى ان هؤلاء أصبحوا ضحايا للمهربين، كما جرى تسييس هذا الملف.واوضح انه نحو 431 شخصا سيعودون إلى البلاد، 90 بالمئة منهم من سكان الاقليم، وماتزال عملية تسجيل الاسماء مستمرة.واكد عادل ان حكومة كردستان لن تسمح بتكرار مثل هذه الحالات، وخداع المواطنين وايصالهم الى هذه المناطق بطرق التهريب./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يعلن اعتقال 10 من مهربي المهاجرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يعلن اعتقال 10 من مهربي المهاجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).