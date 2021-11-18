’أبو مازن’: مدّعو التزوير لا يمتلكون أدلة.. والكاظمي ليس ضعيفاً

2021/11/18 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المرشح الفائز عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن"، الخميس، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل بتدرج وهدوء في محاربة الفساد.

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وأوضح الجبوري في حوار أجراه معه الزميل سيف علي تابعه "ناس"، (18 تشرين الثاني 2021)، أنه "لا وجود لتزوير في الانتخابات، ومدّعو ذلك لا يمتلكون أدلة"، مبينا أن "الحكومة ستشكل بشكل سريع".

من جانب آخر قال الجبوري: "لا اتصور أن تصعيدا خطيرا سيجري رغم بقاء المعترضين على موقفهم، نسمع ’طراطيش’ عن التصعيد المرتقب حال المصادقة المرتقبة على النتائج والتي ستكون خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف، "نريد المضي بالمصادقة على النتائج، ومن ثم التوجه لتشكيل حكومة قوية".

إلى ذلك أشار الجبوري إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متهم بالضعف، وأنا أقول العكس، حكمة الحفاظ على البلد ليست ضعفاً"، موضحاً أن "الكاظمي لا يعالج السوء بالسوء لتجنب الفوضى، وهو يريد الحفاظ على الاستقرار، وبدأ ينجح بملفقات محاربة الفساد، عمل بتدرج وهدوء".

ولفت إلى أن "الكاظمي له عقلانية ولا يريد استخدام منطق القوة أبداً، إلا في الوقت المناسب"، مبينا "لسنا طرفاً بتسمية رئيس وزراء للحكومة المقبلة ولو كانت الأمور بيدي لجددت الثقة بالكاظمي".

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