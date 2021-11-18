2021/11/18 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إنجاز خطة الربط مع تركيا بشكل كامل، فيما أشارت إلى اتفاقها مع إيران على دفع جميع فواتير الغاز المورد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق (عراقي-ايراني) على دفع جميع فواتير الغاز المورد المركز الخبري الوطني.

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