بوتين عن مناورات البحر الأسود: قاذفات الناتو تجاوزت

2021/11/18 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن القاذفات الاستراتيجية لدول حلف شمال الأطلسي تحلق على مسافة 20 كيلومترًا من حدود بلاده بما يتجاوز "الخط الأحمر"، في معرض تعليقه على المناورات العسكرية للحلف في البحر الأسود.

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