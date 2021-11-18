الولايات المتحدة تدين عنف قوات الأمن السودانية ضد المحتجين على الانقلاب

2021/11/18 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأميركية عنف قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين في 17 نوفمبر. ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في المستقبل.

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