الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية الحشد من العناصر غير المنضبطة

2021/11/18 | 20:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة.وقال الصدر في كلمة له، تابعها “النور نيوز”، ان “العالم شهد على نزاهة الانتخابات والشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا”.وأضاف، “نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولدينا خياران أما حكومة …

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