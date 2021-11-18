الكاظمي يبحث سبل رفع معاناة العراقيين العالقين على الحدود البولندية

2021/11/18 | 20:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقش مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع نظيره البولندي ماتوش مورافيتسكي سبل رفع معاناة العراقيين العالقين على الحدود البولندية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن رئيس مجلس …

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