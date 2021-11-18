النقل العراقية تعلن وصول طائرة العائدين من بيلاروسيا لمطار أربيل

2021/11/18 | 20:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، وصول طائرة العائدين من بيلاروسيا لمطار أربيل.وقالت الوزارة، إن طائرة العراقيين العائدين من بيلاروسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".في …

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