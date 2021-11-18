كربلاء ينتزع فوزاً ثمينا من نادي الجنسية ضمن دوري الدرجة الاولى

2021/11/18 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي كربلاء فوزاً كبيراً على

فريق نادي الجنسية ضمن مباريات الجولة

الخامسة لدوري الدرجة الاولى والتي

احتضنها ملعب التاجي وقادها طاقم

تحكيمي مؤلف من ( محمد سبتي حكم ساحة

وياسر هاشم مساعد اول وم

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