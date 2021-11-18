الاستخبارات العسكرية تطيح بقيادي مهم في داعش

2021/11/18 | 21:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن الإطاحة بقيادي مهم في تنظيم داعش مسؤول عن التنسيق بين محافظتين عراقيتين.وقالت الخلية في بيان، انه “بعملية استخبارية نوعية اعتمدت على معلومات دقيقة وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق، اسفرت عن القاء القبض على أحد قادة عصابات داعش […]

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