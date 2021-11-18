الخارجية: سجلنا أكثر من 340 لاجئاً عراقياً يرغبون بالعودة الطوعية

2021/11/18 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

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احمد الصحاف

الخارجية العراقية عملت بكل قدراتها وقامت بايفاد الوفود القنصلية العراقية واستقرارها في العاصمة البيلاروسية والقيام باستطلاع العديد من المناطق الجغرافية على طول الشريط الحدودي الممتد بين بيلاروسيا – ليتوانيا –وانتهاء بهولندا

باشرنا ايضا بتسجيل اسماء الراغبين بالعودة الطوعية – تمكنا لغاية ساعاات مؤخرة حتى فجر هذا اليوم من تسجيل اكثر من 340 لاجئ عراقي يرغبون بالعودة الطوعية ومنحنا اكثر م ن70 جواز مرور والتنسيق جاري مع الهجرة والمهجرين والنقل.

طائرة الخطوط الجوية العراقية اقلت 340 لاجئ ووصلت الى اقليم كردستان العراق حيث مطار اربيل وكانت باستقبالهم السلطات الرسمية في الاقليم وننتظر وصول طائرة الى بغداد وهي تقل العدد المتبقي على متن هذه الرحلة – وهذه الرحلات استثنائية التي حصل بموافقة رئيس الوزراء وتوجيهه

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