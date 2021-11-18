توب 5: عودة الإنترنت إلى السودان.. وتفاصيل تجربة الصين صاروخ

2021/11/18 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام على هامش التظاهرات، وأمريكا تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية، وتداول وثيقة مكافأة نهاية خدمة ضخمة لجورج قرداحي من MBC والوزير يرد، مرورًا بكشف جنرال أمريكي تفاصيل تجربة الصين لصاروخ "دار حول العالم"، وصولا إلى تصنيف الإمارات الأولى من حيث الأمن والنظام بتقرير "غالوب"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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