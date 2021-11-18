2021/11/18 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e3909LCW4JM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعبة الكراسي | احمد عبدالله الجبوري / الامين العام لحزب الجماهير الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لعبة الكراسي | احمد عبدالله الجبوري / الامين العام لحزب الجماهير الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).