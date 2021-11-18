2021/11/18 | 21:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9nbEoR_7_bs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسباب تنامي الهجرة الكردية إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أسباب تنامي الهجرة الكردية إلى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).