2021/11/18 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تسجل أكثر من 340 لاجئاً عراقياً يرغبون بالعودة الطوعية المركز الخبري الوطني.

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