الحدود الحرجة للتاريخ -الجديد- للرأسمالية: قراءة في كتاب -عصور الرأسمالية الأمريكية: تاريخ الولايات المتحدة-- القسم الثالث - محمود الصباغ

2021/11/18 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغصدر كتاب جوناثان ليفي الجديد، الذي يزيد عن 700 صفحة، بعنوان "عصور الرأسمالية الأمريكية"، يضع فيه الكاتب معياراً تأويلاً شاملاً نسبياً لتاريخ الرأسمالية الأمريكية في مؤلف واحد، ولعل الكتاب يمثل، على الأرجح، مقولة محددة عن التحول الفكري حول "التاريخ الجديد للرأسمالية" من خلال الجمع بين الرؤى المستمدة من انفجار الكتابات في فترة ما بعد الكساد الكبير حول تاريخ الرأسمالية الأمريك ......





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