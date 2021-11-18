العبادي يستقبل السفير البريطاني والقائم بأعمال السفارة الصينية كلا على انفراد لبحث الاوضاع العامة في البلد

2021/11/18 | 21:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل زعيم ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي في مكتبه، اليوم الخميس، كلاً على انفراد، السفير البريطاني في بغداد مايك برايسون ريتشاردسون، والقائم بأعمال السفارة الصينية في بغداد جيان فانجينغ.وذكر بيان لمكتبه انه جرى خلال اللقاءين بحث مجمل الأوضاع التي يشهدها البلد، سياسياً، وأمنياً وإقتصادياً، ودعم العراق في جميع المجالات، فضلاً عن الملف السياسي المتعلق بالإنتخابات العراقية وتداعياتها وتأثيراتها.وأكد العبادي أن ما يهمنا هو مصلحة شعبنا وبلادنا، وأن لا يتأثر المواطن بالأوضاع الحالية، حيث إن العراق مقبل على مرحلة حساسة تستلزم تضافر الجهود ونبذ الخلافات لبناء الدولة وإعمار البلد./انتهى9

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