الوكالة الأوروبية للأدوية تقيّم عقاراً جديداً لعلاج كوفيد - 19

2021/11/18 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، تقييم عقار جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا الذين لا يحتاجون لأكسجين إضافي.وأشارت الوكالة إلى أنها "بصدد اجراء تقييم عقار "زيفودي "، لعلاج مرضى فيروس كورونا من الذين لا يحتاجون لأكسجين إضافي، ومعرضون في الوقت نفسه لخطر الإصابة بأعراض الفيروس بشكل متزايد".وعقار «زيفودي» الذي طورته شركتا «غلاكسو سميثكلاين» البريطانية و«فير بيو تكنولوجي» الأمريكية، هو دواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة، وهو نسخة مخبرية الصنع من الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات لمكافحة كورونا.يذكر أن عقاقير الأجسام المضادة، واحدة من عدد قليل من العلاجات التي يمكن أن تخفف من أسوأ آثار فيروس كورونا.

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