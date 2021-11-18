بيان أمريكي أوروبي خليجي: مسارات إيران تنحصر في التصعيد أو العودة للاتفاق النووي

2021/11/18 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، إضافة إلى الولايات المتحدة، ضرورة التوصل السريع إلى حل تفاوضي بشأن برنامج إيران النووي.

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