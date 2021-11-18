2021/11/18 | 21:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sv8kMdfxEww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي- حيدر صبي: الصدر متمسك بالأغلبية لبناء دولة بعيداً عن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي- حيدر صبي: الصدر متمسك بالأغلبية لبناء دولة بعيداً عن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).