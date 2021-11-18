مشاجرة حول ركن عجلة تتسبب بمقتل شخصين في اربيل

2021/11/18 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

اعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الخميس، عن مقتل شخصين بسبب مشاجرة على رصف سيارة في مرآب احد المطاعم وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تلقت قوات مديرية شرطة محافظة اربيل الليلة ابلاغا بوقوع مشاجرة في الشارع المائة متري قرب مطار اربيل الدولي، وتوجهت على الفور الى محل الحادث وتبين لها ان مواطنين اثنين باسم (ح ج م) و(و ح أ) قتلا بسبب خلاف على ركن سيارة في مرآب احد المطاعم".

وأضافت ان "فرق الشرطة متواجدة حاليا في محل الحادث وبعد تحقيق دقيق ستقوم لاحقا بنشر معلومات مفصلة بهذا الصدد".

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