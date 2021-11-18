الحشد ينهي عملية امنية جنوب سامراء ويعلن نتائجها

2021/11/18 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الانتهاء من عملية استباقية جنوب سامراء المقدسة، كاشفا عن نتائجها.

وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 41 و القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش منطقة السعلوة و المنطقة الفاصلة ما بين بساتين سعود و تل الذهب جنوب سامراء".

وأضاف البيان، أن "العملية حققت هدفها ببسط الامن على طريق زائري مرقد السيد محمد بن علي الهادي عليه السلام و تأمين طريق بغداد سامراء".

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