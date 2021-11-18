نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد أهمية توحيد الخطاب الأمني

2021/11/18 | 22:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ترأس الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة اليوم الخميس، اجتماعاً لجميع أعضاء خلية الاعلام الامني لمراجعة الخطط والمهام التي تقوم بها .وأكد الفريق الشمري بحسب بيان للخلية على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي، والتعاون المستمر بين جميع العاملين في الإعلام الأمني بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وإيصال صورة حقيقية عن مجريات الأحداث، مبيناً أن كسب ثقة المواطن مهمة جداً لكون الرسالة الأمنية هي الفيصل في أي حادث او نشاط معين.كما شدد الشمري على الاستمرار في الدورات التدريبية، وورش العمل لتطوير القابليات ومواكبة التقدم في مجال تسويق الخطاب الأمني، ومعرفة آخر الطرق لعمل الرسالة الإعلامية.وشهد الاجتماع العديد من النقاشات والمداخلات من قبل أعضاء الخلية في مقدمتها تنسيق العمل، وتبادل المعلومات بين جميع مفاصل الإعلام الأمني وتعزيز القدرات في بناء الرسالة الأمنية./انتهى9

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