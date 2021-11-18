الصحة السويسرية تستبعد فرض قيود لمواجهة موجة كورونا الخامسة

2021/11/18 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه، اليوم الخميس، التوجه لعدم فرض قيود جديدة في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الخامسة لجائحة كورونا التي تشهدها البلاد، رغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية بأربعة أضعاف خلال شهر لتصل إلى أعلى مستوياتها في العام 2021.وقال بيرسيه خلال مؤتمر صحفي: "نواجه بشكل واضح الموجة الخامسة"، مضيفاً أن "مستقبل الوباء يعتمد على سلوك الجميع، ونأمل ضبط التفشي بالتدابير الحالية".وتخشى السلطات من أن يتسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 باكتظاظ المستشفيات مع حلول فصل الشتاء، علمًا أن حالات الاستشفاء لمرضى كوفيد-19 ارتفعت بنسبة 25% الأسبوع المنصرم فيما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 80% مع تسجيل 53 وفاة جديدة.ودعا عالم الأوبئة في جامعة بيرن كريستيان ألتهاوس للعودة إلى العمل عن بُعد وإجراء فحوصات كوفيد-19 مجانية وتمديد إجراء وضع الكمامة في الأماكن المغلقة. وقال: "قد نجد أنفسنا في وضع دقيق بحلول عيد الميلاد" نظراً للوضع الوبائي في الدول المجاورة.

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