النقل: وصول 420 مسافراً قادماً من الحدود البيلاروسية

2021/11/18 | 22:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة النقل تفاصيل وصول آخر وجبة من العراقيين العالقين قرب الحدود البيلاروسية، على متن الخطوط الجوية العراقية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 تشرين الثاني 2021): إن "نحو ( 420) مواطنا عراقيا على متن الناقل الوطني من العالقين في بيلاروسيا الى أرض الوطن بسلام"..

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية، عباس عمران: إن "إجمالي عدد الذين تم نقلهم على هذه الرحلة التي كان مسارها من مطار مينسك الى مطار أربيل ومن ثم الى مطار بغداد الدولي بلغ نحو (420) مسافر".

وأضاف، أنه "حسب توجيهات معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي فأن الوزارة متمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على أتم الجهوزية والإستعداد لتنفيذ رحلات مماثلة متى ما إقتضت الضرورة وفق السياقات الرسمية".

وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بارجاع المهاجرين العراقيين العالقين.

وقال مورافيسكي في تدوينة تابعها "ناس" (18 تشرين الثاني 2021)، إن "رئيس وزراء العراق وعد بالمساعدة في استعادة المهاجرين العراقيين العالقين إلى بلادهم ومواصلة تعليق الرحلات الجوية من العراق إلى منسك".

وأضاف مورافيسكي أنه "تحدث مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي هاتفيا بهذا الشأن".

وتلقّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره البولندي ماتوش مورافيتسكي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح الكاظمي خلال الاتصال، أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكداً حرص الحكومة على استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البولندي عن "دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة".

كما شهد الاتصال أيضاً "مناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".

شرت وزارة النقل، الخميس، الصور الأولى لوصول العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية – البولندية، إلى البلاد.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 تشرين الثاني 2021)، "لحظة وصول طائرة الخطوط الجوية العراقية الى مطار أربيل والمخصصة لنقل المواطنين العراقيين الذين كانوا عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية".

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