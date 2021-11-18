مسؤول أميركي يكشف لـ

2021/11/18 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أميركي كبير للحرة: الوضع في السودان يمر بلحظة حرجة

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