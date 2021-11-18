التعليم تطلق التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات

2021/11/18 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت بدأ التقديم اعتبارا من اليوم الخميس 18/ 11 ولغاية 2021/12/19 واعتماد الية ملء استمارات التقديم بشكل مباشر في (الجامعات، الكليات، المعاهد) …

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