عقوبات أمريكية ضد أشخاص وكيانات إيرانية على خلفية محاولات تدخل بالانتخابات الرئاسية

2021/11/18 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة أفراد إيرانيين وكيان واحد "لمحاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020" من خلال حملة إلكترونية واسعة النطاق بهدف "ترهيب الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم".

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