بسبب شجار على ركن سيارة.. مقتل شخصين في محافظة عراقية

2021/11/18 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان في محافظة اربيل ، الخميس، بعد اندلاع شجار حول مكان ركن السيارات امام احدى المطاعم.

وذكرت مديرية شرطة اربيل في بيان، اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، ان "الشجار حصل على الطريق الحولي الـ 100متر بالقرب من مطار اربيل الدولي".

واضاف، ان "قوات الشرطة وصلت الى مككان الجريمة وبدأت التحقيق حول الملابسات".

من جهته قال مراسل NRT، انه "تم استخدام سلاح كلاشنكوف ومسدس في الشجار الذي اسفر عن اصابة شخص اخر بجروح".

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