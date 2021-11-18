افتتاح مؤسسة سيدات أعمال العراق لتمكين المرأة فرع المنطقة الجنوبية في الصرة

2021/11/18 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتحت في محافظة البصرة مساء اليوم مقر مؤسسة سيدات أعمال العراق لتمكين المرأة فرع المنطقة الجنوبية .وقالت رئيسة المؤسسة زهرة البجاري للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / تعد المؤسسة الاولى من نوعها في محافظات الجنوب(البصرة - ذي قار – ميسان( وهي مؤسسة غير حكومية تعنى بتمكين وتنمية قدرات المرأة في تلك المحافظات الجنوبية وتفعيل دورها في المجتمع .واضافت : تهدف المؤسسة الى النهوض بالواقع النسوي في العراق، ودعمها في مجال الاقتصاد لتمكينها واخذ دورها في تنشيط الجانب الاقتصادي ويجب ان يكون للمرأة دور في بناء البصرة لما للبصرة من خصوصية وتعد محافظة أمنه مما يجعل المرأة ان تعمل بكل حرية.واشارت البجاري الى ان الوضع في البصرة يشجع على بيئة استثمارية ./انتهى

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