وزير الثقافة يبحث مع إدارة متحف اللوفر تأهيل متحف الموصل وتدريب كوادر هيئة الآثار

2021/11/18 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم بمديرَ متحف (اللوفر) لورانس دي كارز في العاصمة الفرنسية باريس.وأشاد وزير الثقافة بحسب بيان للوزارة بالدور الفاعل الذي تقوم به الحكومة الفرنسية في دعم العمل بالمواقع الأثرية، خصوصاً بعد الهجمة الإرهابية التي تعرضت لها العديد من المواقع الأثرية في مدينة الموصل، داعياً لاستئناف العمل التنقيبي المكثف في المواقع الأثرية العراقية بعد انتهاء الجائحة.كما طرح الوزير مشروع تفعيل متاحف العراق وإعادة تأهيلها، خصوصاً متحف الموصل لما يرمز له هذا المتحف من تأريخ أصيل وتحدٍ حاضر وتطلع مستقبلي.وشدد الوزير على ضرورة أن يسهم متحف اللوفر في مشروعٍ يُعنى بتدريب الكوادر العراقية على التنقيب من جهة والمحافظة على الآثار وإعادة تاهيلها من جهة أخرى.بدورها رحبت دي كارز بالاهتمام المستمر الذي توليه الحكومة العراقية ووزارة الثقافة لعمل متحف اللوفر في حفريات مدينتي لارسا وخورسباد./انتهى9

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