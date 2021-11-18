الصدر يشدد على تشكيل حكومة أغلبية سياسية ويدعو خصومه الى تقبل الخسارة

2021/11/18 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف (العراق)-(أ ف ب) – جدّد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي حقّق تياره أعلى عدد مقاعد في البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي تأكيده على تشكيل “حكومة أغلبية سياسية”، في رسالة واضحة الى خصومه دعاهم فيها أيضا الى تقبّل الخسارة.وفي العراق المتعدد الأديان والأعراق، يستغرق تشكيل الحكومة مفاوضات لا نهاية لها، […]

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