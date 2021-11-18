مهاجرون عراقيون يغادرون بيلاروس وبولندا تعتقل العشرات

2021/11/18 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجرة عراقية لدى وصولها الى مطار اربيل في اقليم كردستان قادمة من مينسك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © ا ف ب/AFP سفين حميد سكولكا (بولندا) (أ ف ب) – أعادت رحلة أولى من نوعها مهاجرين عراقيين لم يتمكنوا من دخول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس، إلى بلدهم الخميس في حين اعتقل الجيش البولندي […]

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