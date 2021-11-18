الصحة توضح حقيقة دخول متحور روسيا للعراق

2021/11/18 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن حقيقة دخول متحور روسيا للعراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لبرنامج المحايد، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق لم يشهد تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد الذي ظهر في روسيا"، مؤكداً أن "إمكانياتنا الصحية متطورة وقادرة على تشخيص أي سلالة جديدة تدخل للعراق".وأضاف: "نتوقع دخول موجة وبائية رابعة لكورونا وقد تكون سلالة جديدة"، لافتاً إلى أن "الموجة الثالثة من كورونا كانت الأشد في العراق، وما زال العراق في دائرة خطر تفشي جائحة كورونا".بدوره شدد نقيب الأطباء جاسم العزاوي، على "أن تكون هناك حملة وطنية كبرى لنشر لقاحات كورونا"، مشيرا إلى "وجود تراخي وعدم التزام صحي من قبل المجتمع تجاه جائحة كورونا".

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