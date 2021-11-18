فرنسا تطلب

2021/11/18 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، وافق النواب الفرنسيون الخميس في قراءة أولى على مشروع قانون للاعتراف ب"مأساة الحركيين" وطلب "الصفح" من هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن يصلوا إلى فرنسا "في ظروف غير لائقة"، في خطوة تثير حفيظة الجزائر.

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