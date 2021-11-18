2021/11/18 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مايكروسوفت مؤخرا عن حاسبها الجديد الذي طورته ليكون أحد أصغر الحواسب في العالم.

ويأتي حاسب ECS Liva Mini Box QC710 بهيكل مربع الشكل صغير الحجم، يزن نحو 200 غ فقط، ما يسهل عملية حمله ونقله في الجيب أو في أي حقيبة صغيرة.

وصمم هذا الحاسب ليتم وصله بلوحات مفاتيح وشاشات خارجية، وجهز بعدة أنواع من المنافذ منها منفذ SB 2.0 Type-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ ، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع الجهاز بأداء جيد بفضل معالج Snapdragon 7c Compute SC7180 من إنتاج كوالكوم، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت، فضلا عن أنه مجهز بمروحة صغيرة خاصة تمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.

ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق قبل نهاية العام الجاري وبسعر منافس يبلغ 219 دولارا تقريبا.

التالي

منذ ساعة واحدة

آبل تسمح للمستخدمين أخيرا بإصلاح أجهزة “آيفون” بأنفسهم

منذ 6 ساعات

ايرثلنك الراعي الرسمي لبطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم

منذ 10 ساعات

اللواء رسول: القبض على 5 ارهابيين في الانبار

منذ 24 ساعة

وفاة احد ابطال باب الحارة عن 61 عاماً

منذ يوم واحد

روسيا تطلق عطرا برائحة مقاتلة “كش مات”

منذ يوم واحد

الجمعة..



العالم يترقب ظاهرة فلكية نادرة

منذ يوم واحد

تحذيرات من مخاطر تهدد ملايين الأجهزة عبر البلوتوث

منذ يوم واحد

لأول مرة..



تأكيد “اكتشاف هام” على القمر

منذ يوم واحد

منافس قوي لهواتف سامسونغ وهواوي يكتسح الأسواق

منذ يوم واحد

العثور على “زائر مزعج” في دماغ “رجل سليم”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تعلن عن حاسوب صغير بمواصفات مميزة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تعلن عن حاسوب صغير بمواصفات مميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).