الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابة بالمتحور الجديد الذي ظهر في روسيا

2021/11/18 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توضيحا حول حقيقة تسجيل إصابة بالمتحور الجديد الذي ظهر في روسيا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "لم نسجل أي إصابة بالمتحور الجديد الذي ظهر في روسيا".

وكانت روسيا أعلنت، في تشرين الأول الماضي، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس دلتا المتحور الجديد.

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