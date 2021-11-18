وزارة الصحة: نتوقع بدخول موجة وبائية رابعة لكورونا وقد تكون سلالة جديدة

2021/11/18 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ توقع المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر بدخول موجة وبائية رابعة لكورونا وقد تكون سلالة جديدة.وقال البدر في تصريح متلفز: نستطيع تشخيص أية سلالة جديدة تدخل للعراق مشيرا الى ان الموجة الثالثة من كورونا كانت الأشد في العراق.واكد ان إمكانياتنا الصحية متطورة وقادرة على تشخيص أية سلالة مضيفا لم نسجل أية إصابة في المتحور الجديد الذي ظهر في روسيا.واشار الى ان العراق ما يزال في دائرة خطر تفشي جائحة كورونا./انتهى9

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